В Сочи перекроют проезды к зонам отдыха на майские праздники

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В Сочи на майские праздники перекроют проезд ко всем рекреационным объектам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

Данная мера вводится, чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции. В администрации отметили, что, возможно, жители захотят выйти на набережные или поехать на пикник.

«До момента снятия ограничительных мероприятий на территории города все рекреационные зоны и места массового скопления граждан будут закрыты», — заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Отмечается, что будут закрыты подъезды к сочинскому национальному парку, будут под наблюдением скверы и парки, а также набережные, пляжи и лесные местности.