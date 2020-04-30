Германия решила открыть школы и разрешить спортивные состязания

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Немецкое правительство решило начать снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, передает Reuters.

В частности, в ФРГ хотят открыть школы и допустить детей до занятий. Кроме того, планируется разрешить проведения спортивных состязаний и открыть культурные учреждения (выставки, музеи, мемориалы), а также зоологические и ботанические сады.

По словам канцлера Ангелы Меркель, сроки снятия ограничений планируется обсудить 6 мая.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В Германии заразились коронавирусом свыше 161 тыс. человек, умерли — более 6,4 тыс.

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