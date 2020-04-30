Дед Мороз отправил «волшебные» подарки российским медикам

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Дед Мороз из Великого Устюга отправил вологодским медикам, помогающим в борьбе с коронавирусом, сладкие «волшебные» подарки. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Как стало известно, главный волшебник зимы, соблюдающий режим самоизоляции, решил порадовать медиков и поблагодарить их за работу.

«Всем вам - врачам, медсестрам, младшему медперсоналу – от меня огромное спасибо! Вместе со всей страной, я всем сердцем вас поддерживаю и горжусь вашей стойкостью!» — отметил волшебник.

По словам Деда Мороза, его подарки «волшебные» и придадут медикам «богатырской силы» и «согреют сказочным теплом».

«Берегите себя, будьте здоровы, родные мои!» — заключил Дед Мороз

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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