Врач заявил о возможном ухудшении ситуации с COVID-19 в РФ после «шашлычных гуляний»

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Врачи назвали условие долгой самоизоляции в России . Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, врач-эксперт Тимур Пестерев отметил, что Россия постепенно выходит на плато в ситуации с распространением коронавируса, что не исключает «небольшие скачки в рамках 10–20%».

Он отметил, что ситуация начнет меняться в лучшую сторону при отсутствии «резкого скачка вверх» числа новых заболевших.

Врач добавил, что существует риск ухудшения эпидемиологической ситуации, поскольку в майские праздники ожидается теплая погода, за чем могут последовать множественные нарушения самоизоляции среди россиян.

По его мнению, «шашлычные гуляния» негативно отразятся на коронавирусной статистике «взрывным числом» новых случаев заражения коронавирусом.

«Но там уже цифры совсем нехорошие пойдут. Сидеть тогда будем долго», — подчеркнул Пестерев.

Он также выразил надежду на то, что россияне проявят сознательность в период майских праздников и будут соблюдать введенные меры по борьбе с распространением заболевания. При таком раскладе, по мнению врача, эпидемиологическая ситуация улучшится к середине мая.

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