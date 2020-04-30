В Белгородской области скончался четвертый пациент с коронавирусом
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В Белгородской области скончался четвертый пациент, у которого подтвержден коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.
Отмечается, что скончался 58-летний мужчина. Еще четыре человека подключены к ИВЛ.
В Белгородской области коронавирусом заразились 355, скончались четыре человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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