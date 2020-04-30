В ВОЗ рассказали, могут ли дети передавать COVID-19

Дети в том числе могут заразиться коронавирусом, но пока неизвестно, могут ли они быть переносчиками инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Европейской технической консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Адама Финна.

По его словам, на сегодняшний момент известно, что дети заболевают легкой формой вируса.

«Хуже известно то, как часто они получают эту инфекцию и как заразны они могут быть для других детей и членов их семей», — пояснил Финн.

Он отметил, что эксперты из Нидерландов и Австралии зафиксировали, что дети заражаются реже взрослых.

Тем не менее, представитель ВОЗ предупредил, что это предварительные данные и нужно больше свидетельств.

Он подчеркнул, что дети заражаются коронавирусом, поэтому любые радикальные высказывания о том, что они гарантированно не передают вирус взрослым, неверны.

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