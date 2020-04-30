Представитель ВОЗ в РФ назвала условие ослабления ограничительных мер в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о возможности ослабления введенных ранее ограничительных мер в России. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что власти могут начать постепенное ослабление ограничительных мер при наличии главного условия — постоянном снижении числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
«Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения», — добавила Вуйнович.
По ее мнению, введение послаблений при снижении заболеваемости возможно после 12 мая, которое она назвала «логичной датой».
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