Роспотребнадзор: случаи заражения COVID-19 на предприятиях в РФ единичны

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На российских предприятиях регистрируются единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Количество групповых заболеваний и инфицирований на каких-либо производствах у нас единичное», — сказала она, выразив надежду на то, что динамика такой и останется.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн.

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