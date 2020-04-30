В Приамурье зафиксирована первая смерть предположительно от коронавируса
В Приамурье скончалась пожилая женщина, предположительно зараженная коронавирусом, написал губернатор региона Василий Орлов в Instagram.
Сообщается, что 83-летняя погибшая страдала хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом. В одной подъезде с ней проживали люди, находящиеся на самоизоляции. Их посещали родственники умершей.
«Мы сейчас не можем с уверенностью сказать, послужило ли это причиной, тем не менее, очень высокие риски, что эта женщина была заражена коронавирусной инфекцией», — заключил губернатор.
Орлов добавил, что причина смерти будет установлена после вскрытия.
В Приамурье коронавирусом заразились 46 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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