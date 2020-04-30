Обезвреженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ*

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Трое боевиков, обезвреженных ФСБ в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

По сведениям НАК, преступники готовились совершить резонансные преступления террористической направленности.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ успешно провели контртеррористическую операцию в Екатеринбурге. Спецслужбе удалось обезвредить троих бандитов. На месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Режим контртеррористической операции в городе, который был введен с 22 апреля, сняли после ликвидации боевиков.

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