В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата администрации Марину Косыгину.

По ее словам, первый вице-мэр муниципалитета Михаил Барс госпитализирован, его избили, а пресс-секретаря районной мэрии Екатерину Анисимову пытались утопить.

Косыгина рассказала, что чиновников «некоторое время удерживали», отобрав у них детали лодки, на которой они прибыли.

По данным агентства, районная мэрия подавала заявление о пропаже чиновников.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, в настоящее время идет проверка в отношении одного из районных чиновников на его причастность к поджогу, который произошел на территории фермерского хозяйства и был потушен силами работников хозяйства.

Ранее появилась информация, что в окрестностях Усть-Кута местные жители поймали поджигателей леса. По словам мэра города Александра Душина, поджигателями оказались местные чиновники. Он утверждает, что они были задержаны в аэролодке, в которой находились три канистры с бензином.

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