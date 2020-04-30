В России 2,8 тысячи человек осуждены за крупные взятки

В 2019 году в России 2,8 тысячи человек осудили за получение и дачу крупных взяток, это рекордное количество с 2016 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде.

Отмечается, что впервые осужденных за крупные взятки оказалось больше, чем за мелкие (2 842 человека). Всего в прошедшем году по коррупционным делам наказанию подверглись около 5,3 тысячи человек.

За получение взятки в 2019 году осуждены 1 247 человек (по сравнению с 2018 годом число выросло на 16,8%), за дачу взятки — 1 595 человек (+15,3%), за коммерческий подкуп — 226 человек (+8,7%), за посредничество во взяточничестве — 284 человека (+2,9%), за мелкое взяточничество — 1 884 человека (–31,5%).

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