Эксперт прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 в России в середине мая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/207/13066207/RIAN_6230608.HR-pic905-895x505-60243.jpg">

Наступление пика распространения коронавируса нового типа в России прогнозируется на середину мая, заявил директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на положительную динамику, которая свидетельствует об эффективности ограничительных мер, говорить о выходе на плато по коронавирусу в настоящее время преждевременно, считает эксперт. По его словам, снижение заболеваемости в России ожидается после середины мая.

По последним данным, в России зафиксировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них 972 — с летальным исходом. За все время пандемии в России от коронавирусной инфекции излечились 10 286 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле напомнили о высоком риске второй волны коронавируса

— Песков не исключает выход России на плато по коронавирусу

— Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу