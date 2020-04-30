В Екатеринбурге сняли режим контртеррористической операции

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Режим контртеррористической операции снят в Екатеринбурге после ликвидации боевиков, готовивших террористический акт, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области.

Особый режим действовал с 00.30 до 05.15 по местному времени (с 22.30 по 03.15 мск) на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области .

Ранее стало известно, что силами ФСБ в Екатеринбурге предотвращена подготовка теракта, в ходе операции ликвидированы трое боевиков.

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