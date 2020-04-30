В Кремле заявили об отсутствии сроков возобновления международного авиасообщения

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В настоящее время нельзя назвать точные сроки восстановления международного авиасообщения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Песков не стал прогнозировать сроки возобновления международных авиаперелетов, так как на данный момент «четкого понимания нет ни у кого».

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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