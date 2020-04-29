Более сотни новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Мурманской области

<img src="//img.gazeta.ru/files3/207/13066207/RIAN_6230608.HR-pic905-895x505-60243.jpg">

101 новый случай заражения коронавирусом зафиксировали специалисты в Мурманской области, 80 из них – у рабочих вахтового поселка в Белокаменке, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«29 апреля в Мурманской области выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1227: 1002 на стройплощадке в Белокаменке (+80)», — говорится в сообщении штаба.

На территории края за пределами Белокаменки зафиксировано 225 заразившихся COVID-19.

В настоящее время от коронавируса в Мурманской области погибли четыре человека, 98 пациентов выписаны с выздоровлением.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве скончались еще 65 пациентов с коронавирусом

— В США число умерших от COVID-2019 превысило 60 тысяч

— Власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры из-за COVID-2019