Московские власти опровергли информацию об отказах клиник делать аборты
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Все медицинские клиники выполняют аборты по врачебным показаниям и желанию женщины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
«Прерывание беременности по желанию или медицинским показаниям по-прежнему проводится во всех медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по акушерству и гинекологии», — сообщили в департаменте.
Исключение составляет только роддом №8, потому что медицинское учреждение переоборудовано для лечения пациентов с подозрением на коронавирус.
Ранее в СМИ появилась информация, что московские больницы отказываются делать аборты, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса.
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