Салоны красоты в Ульяновской области откроются с 1 мая
Салоны красоты и косметические салоны смогут вернуться к работе в Ульяновской области с 1 мая, передает РИА «Новости» заявление губернатора региона Сергея Морозова.
«Мы расширяем перечень организаций и направлений деятельности, которые при жесточайшем соблюдении всех норм и правил с 1 мая могут приступить к работе. В первую очередь это дополнение касается работы салонов красоты и косметических салонов», — сказал губернатор.
Кроме того, власти региона разрешат жителям заниматься спортом на свежем воздухе в утреннее время. Фитнес-клубы также смогут проводить тренировки на улице при строгом соблюдении мер предосторожности.
По официальным данным, в Ульяновской области зафиксировано 406 случаев заражения коронавирусом, 22 человека выздоровели, погибли четыре пациента.
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