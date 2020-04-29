Во Франции скончались 24 тысячи пациентов с коронавирусом

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Во Франции за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 427, превысив 24 тысячи, пишет минздрав страны.

Отмечается, что в больницах находятся почти 27 тысяч, из которых четыре тысячи пациентов в реанимации.

Всего во Франции коронавирусом заразились больше 165 тысяч, выздоровели 48 тысяч человек. В стране с 17 марта действует карантин, из-за которого закрылись общественные места и учебные заведения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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