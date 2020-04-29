Попова: мы все вернемся к обычной жизни, если соблюдать карантин

<img src="//img.gazeta.ru/files3/488/12930488/RIAN_6035587.HR-pic905-895x505-85993.jpg">

Если все граждане России начнут соблюдать карантинные ограничения, то уже в ближайшее время все население сможет вернуться к обычной жизни с определенными ограничениями, передает РИА «Новости» слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Соблюдение всех правил сегодня, безусловно, приведёт к тому, что дальше у нас возникнет возможность возвращаться к обычной нашей жизни, но с определёнными особенностями», — сказала Попова.

Она также добавила, что условия выхода из изоляции и жизни после нее «будет диктовать этот вирус».

В России коронавирусом заразились 99 тысяч человек, скончались 972 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова заявила о необходимости продлить ограничения еще на две недели

— Подмосковье закупит миллион защитных костюмов для медиков