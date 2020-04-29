Попова: мы все вернемся к обычной жизни, если соблюдать карантин
Если все граждане России начнут соблюдать карантинные ограничения, то уже в ближайшее время все население сможет вернуться к обычной жизни с определенными ограничениями, передает РИА «Новости» слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
«Соблюдение всех правил сегодня, безусловно, приведёт к тому, что дальше у нас возникнет возможность возвращаться к обычной нашей жизни, но с определёнными особенностями», — сказала Попова.
Она также добавила, что условия выхода из изоляции и жизни после нее «будет диктовать этот вирус».
В России коронавирусом заразились 99 тысяч человек, скончались 972 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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