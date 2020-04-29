Попова заявила о необходимости продлить ограничения еще на две недели
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что продление ограничений из-за коронавируса на две недели необходимо, пишет ТАСС.
Попова отметила, что за два инкубационных периода удалось приостановить прирост заболеваний, но нужен еще третий срок в две недели.
В России коронавирусом заразились 99 тысяч, скончались 972 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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