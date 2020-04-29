ПСБ получил заявки на 50 млрд руб. от системообразующих предприятий

В первые дни работы новой программы льготного кредитования системообразующих предприятий ПСБ получил от клиентов около 40 заявок на общую сумму свыше 50 млрд руб.

Полученные средства компании направят на самые разные цели: от выплаты зарплаты и транспортных расходов до оплаты коммунальных услуг и страховых взносов.

Кредиты выдаются на срок до одного года по ставке не выше 5%.

ПСБ намерен принимать деятельное участие в реализации программы — практика демонстрирует, насколько она оказалась востребованной в эти дни.

В настоящее время ПСБ работает более чем с 60 крупнейшими предприятиями, входящими в список системообразующих, из гражданских отраслей и ОПК. Банк будет наращивать объемы поддержки, поскольку содействие работе стратегических проектов страны — одно из важнейших направлений работы ПСБ.