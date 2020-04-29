В Таджикистане планируют запретить русифицировать фамилии

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Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», согласно которому использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах будет запрещено. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, речь идет о суффиксах »-ов-/-ев-» в фамилиях и »-ович/-евич» и »-овн-/-евн-» в отчествах.

Уточняется, что изменение затронет лишь тех детей, которые появятся на свет после принятия закона. Менять фамилии и отчества уже получившим их детям не придется.

При этом у проживающих на территории республики национальных меньшинств останется право выбирать любые суффиксы при регистрации новорожденных.

Министр юстиции Музаффар Ашуриен пояснил, что данная поправка нацелена на возрождение национальных имен.

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