Мишустин призвал разработать меры поддержки зоопарков и океанариумов

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать меры поддержки организаций, в которых содержатся животные, в период пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что океанариумы, зоопарки и цирки оказались в непростой ситуации «на грани выживания».

Премьер обратился к министерству культуры разработать соответствующие меры совместно с субъектами РФ, а также провести мониторинг.

Мишустин указал на важность разработки условий для бережного содержания животных в данных организациях.

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