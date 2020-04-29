В Калужской области из-за коронавируса ввели «масочный режим»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/775/13047775/RIAN_6209067.HR-pic905-895x505-22244.jpg">

В Калужской области из-за коронавирусной инфекции продлили до 11 мая нерабочие дни и ввели строгий «масочный режим». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление врио губернатора региона Владислава Шапши.

Жители области теперь не могут появляться без медицинских масок в общественных местах, общественном транспорте и магазинах.

Ранее сообщалось, что жители Приморья с 30 апреля в целях борьбы с коронавирусом обязаны носить в общественных местах медицинские маски.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 93 558 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,1 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Приморье из-за коронавируса ввели «масочный» режим