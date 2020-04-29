Праздничные салюты пройдут в День Победы в 10 городах Южного военного округа
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9 мая пройдут праздничные салюты в 10 городах Южного военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.
Отмечается, что для мероприятия привлечено 45 орудий и 18 салютных установок.
Салюты начнутся в 22.00 по местному времени.
Кроме того, в этот день в более чем 50 городах юга России проедут военные автомобили с концертно-художественными бригадами и звукоусиливающей аппаратурой и поздравят граждан.
Всего подготовлено более 1,3 тыс. групп военнослужащих.
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