Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
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МЧС предупредило москвичей и жителей Подмосковья о желтом уровне погодной опасности в столице.
Так с 07.00 до 21.00 в среду, 29 апреля, в Московском регионе ожидаются усиленные порывы ветра со скоростью 15 — 20 м/с.
Жителей Москвы и области призывают не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
Кроме того, пешеходам также советуют обходить деревья и рекламные щиты и не укрываться возле шатких конструкций.
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