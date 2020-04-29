Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в жилом доме в Ленинградской области
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Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в Выборге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Выборгского района.
По ее данным, погибшим детям было от одного месяца до восьми лет.
Уточняется, что семья была неблагополучной.
В ЕДДС рассказали, что пожар произошел в одноэтажном деревянном частном доме 1940 года постройки.
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