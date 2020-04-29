В МЧС рассказали о самых пожароопасных регионах России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/425/13055425/RIAN_5964710.HR-pic905-895x505-48504.jpg">

В МЧС России сообщили, что самым пожароопасным регионом в 2020 году по количеству палов сухой растительности пока остается Забайкальский край, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что на территории Забайкальского края зарегистрировано уже более 5,5 тысячи таких возгораний.

Далее следует Новосибирская область с 4,7 тысячи возгораний.

В пятерку самых пожароопасных регионов страны также вошли Омская (более 3 тысяч палов), Амурская (2,6 тысячи) области и Красноярский край (почти 1,9 тысячи).

За ними идут Бурятия (1,7 тысячи), Приморский (1,6 тысячи), Алтайский (1,4 тысячи) и Хабаровский (более 1 тысячи) края.

По данным МЧС, с 1 января 2020 года в России выявлено почти 47 тысяч очагов пожаров сухой растительности, что превышает показатель 2019 года почти на 4 тысячи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке признали критической

— Более 60 тысяч гектаров леса горят в России

— Пожары в пандемию: Путин поручил регионам готовиться к ЧС