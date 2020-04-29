В МЧС рассказали о самых пожароопасных регионах России
В МЧС России сообщили, что самым пожароопасным регионом в 2020 году по количеству палов сухой растительности пока остается Забайкальский край, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что на территории Забайкальского края зарегистрировано уже более 5,5 тысячи таких возгораний.
Далее следует Новосибирская область с 4,7 тысячи возгораний.
В пятерку самых пожароопасных регионов страны также вошли Омская (более 3 тысяч палов), Амурская (2,6 тысячи) области и Красноярский край (почти 1,9 тысячи).
За ними идут Бурятия (1,7 тысячи), Приморский (1,6 тысячи), Алтайский (1,4 тысячи) и Хабаровский (более 1 тысячи) края.
По данным МЧС, с 1 января 2020 года в России выявлено почти 47 тысяч очагов пожаров сухой растительности, что превышает показатель 2019 года почти на 4 тысячи.
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