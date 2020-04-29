Бразилия продлила запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса

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Власти Бразилии еще на 30 дней продлили действие запрета на въезд иностранцев в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на соответствующее межведомственное постановление.

Запрет на въезд иностранцев в связи с пандемией был введен в Бразилии в конце марта.

Постановление касается воздушного вида транспорта. Однако ранее бразильские власти запретили гражданам других государств въезжать в страну также морским и наземным транспортом.

По последним данным, в Бразилии зарегистрировано почти 72 тысячи инфицированных и свыше 5 тысяч летальных исходов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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