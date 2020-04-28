Более двух тысяч жителей Коми пострадали от весеннего паводка
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Врио главы республики Коми Владимир Уйба заявил, что двадцать два населенных пункта в регионе пострадали от весеннего паводка. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня половодьем отрезаны от большой земли 3 района республики, 22 населенных пункта, в которых проживает более 2 тысяч человек», — сказал Уйба.
Он добавил, что во всех отрезанных паводком населенных пунктах создан необходимый запас медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов и предметов первой необходимости.
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