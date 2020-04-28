В Нижнем Новгороде умер заразившийся COVID-19 заместитель главврача больницы
Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что заразившейся коронавирусом заместитель главврача нижегородской больницы № 33 Алексей Аристов умер. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Ушел из жизни Алексей Иванович Аристов, заместитель главного врача Нижегородской городской больницы № 33. Настоящий профессионал и человек», — сообщил Мелик-Гусейнов.
Он добавил, что доктор заразился коронавирусом, исполняя врачебный долг и находясь на передовой в борьбе с инфекцией.
Замгубернатора отметил, что Аристова не удалось спасти, несмотря на все усилия врачей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.
Также от коронавируса в Нижегородской области умерли водитель автомобиля скорой помощи и его супруга.
По последним данным, в регионе выявлено 1 663 случая заражения коронавирусом, 158 человек выздоровели, 12 скончались.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В подмосковном Дзержинском врач заразился коронавирусом
— На Кубани умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом