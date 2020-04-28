В России могут запретить приравнивать действия СССР и фашистской Германии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская разработала законопроект, который запрещает приравнивать действия СССР к действия фашистской Германии, сообщает ТАСС.
По словам Ямпольской, документ предполагает запрет на публичные высказывания и публикации, в которых допускается приравнивание целей, решений и действий советского командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии.
Законопроект уже отправлен на рассмотрение в координационный совет по законотворческой деятельности «Единой России».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин пообещал, что все запланированные мероприятия на 9 мая состоятся позже
— Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы