В России могут запретить приравнивать действия СССР и фашистской Германии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/521/12977521/upload-RIAN_187655.HR-pic905-895x505-98705.jpg">

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская разработала законопроект, который запрещает приравнивать действия СССР к действия фашистской Германии, сообщает ТАСС.

По словам Ямпольской, документ предполагает запрет на публичные высказывания и публикации, в которых допускается приравнивание целей, решений и действий советского командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии.

Законопроект уже отправлен на рассмотрение в координационный совет по законотворческой деятельности «Единой России».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин пообещал, что все запланированные мероприятия на 9 мая состоятся позже

— Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы

— Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме