Образовательные организации Москвы приостановят онлайн-обучение с 1 по 11 мая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/249/13048249/RIAN_6211546.HR-pic905-895x505-38881.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому будет приостановлено дистанционное обучение с 1 по 11 мая включительно. Документ размещен на сайте градоначальника.

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в указе.

Отмечается, что до 11 мая также не будет разрешено посещение обучающимися образовательных организаций, которые осуществляют общее, дополнительное образование, спортивную подготовку. Также будет запрещено посещение профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

«При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных групп», — значится в документе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин продлил запрет на работу салонов красоту и парикмахерских до 11 мая

— Москва продлила режим самоизоляции до 11 мая

— Москва ужесточает требования к тишине в домах