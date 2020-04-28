Москва ужесточает требования к тишине в домах

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.

«За последний месяц множество квартир превратились в офисы и учебные аудитории на «удаленке», в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь можно шуметь только в будние дни с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00. Ограничения также распространяются на новостройки.

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