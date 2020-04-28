Еще 10 студентов Московской академии СК заразились коронавирусом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Московской академии Следственного комитета еще десять студентов заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
Отмечается, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин продолжает лично следить за состоянием здоровья заболевших студентов.
Ранее сообщалось о трех заразившихся учениках академии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— У трех студентов Московской академии СК обнаружили симптомы COVID-2019