Режим самоизоляции в Австрии прекратит действовать в мае

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Действующий в Австрии в связи с пандемией коронавируса режим самоизоляции отменят 1 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что соответствующее заявление сделал министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

Так, с начала мая людям разрешат собираться в группы до 10 человек. При этом соблюдение мер предосторожности будет носить рекомендательный характер.

Согласно последним данным, в Австрии зафиксировано свыше 15 000 случаев заражения COVID-19, при этом 549 человек скончались. Всего же в мире зарегистрировано более 3 млн зараженных COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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