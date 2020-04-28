Миллионер из Норвегии задержан по делу об исчезновении его жены в 2018 году
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Миллионер из Норвегии Том Хаген задержан в Осло по делу о таинственном исчезновении его жены в 2018 году, сообщает NRK.
Полиция задержала 70-летнего Хагена утром 28 апреля, когда он ехал из дома к месту работы.
Основатель энергетической компании Elkraft обвиняется в убийстве или соучастии в убийстве. Обвинения выдвинуты по результатам длительного расследования, в ходе которого подозрения в его отношении усилились.
Анне-Элизабет Хаген пропала 31 октября 2018 года из собственного дома в пригороде Осло. Основной уликой была записка с требованием выкупа.
Полиция полагает, что в переговорах о похищении никогда не было реального похитителя. Однако как отметили в полиции, по делу еще остаются некоторые вопросы.