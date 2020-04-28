На ВДНХ могут появиться временные госпитали для лечения людей с коронавирусом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московские власти подумывают о переоборудовании торгово-ярмарочного комплекса на территории ВДНХ под госпиталь для лечения больных с коронавирусом, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к мэрии.
По их данным, в настоящее время чиновники рассматривают комплекс «Москва» и автоцентр «Москва» на Каширском шоссе как места под госпитали.
«Обсуждается [и] размещение [госпиталей] на территории ВДНХ», — цитирует источника газета.
По данным на 28 апреля, в столице зарегистрировано более 48 тысяч заразившихся коронавирусом, свыше 4,1 тыс. пациентов выздоровели, умерли — 479.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия обогнала Иран и стала восьмой в мире по числу зараженных коронавирусом
— В России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом