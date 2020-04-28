Более 4 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Москве

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Число выздоровевших после заражения коронавирусом нового типа жителей Москвы выросло до 4 130 человек, сообщает оперативный штаб со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросами социального развития Анастасию Ракову.

За минувшие сутки в городе после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 606 человек, отметила Ракова. Она подчеркнула, что это почти в два раза выше среднесуточного показателя за прошедшие дни.

По последним данным, в России подтверждено 87 147 случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии скончались 797 пациентов, вылечились — 7 346.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание —новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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