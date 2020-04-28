Глава «Росатома» назвал ситуацию с коронавирусом в Сарове тревожной

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Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о тревожной ситуации с коронавирусом в нескольких городах, в том числе в Сарове, где расположен Российский федеральный ядерный центр. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что число зараженных коронавирусом в российской атомной отрасли растет — зафиксировано уже 86 случаев, 51 человек выздоровел.

При этом Лихачев добавил, что заболеваемость смещается в регионы, что создает «прямую угрозу» «атомным» городам.

«На сегодняшний день особенно тревожит ситуация в Сарове, Электростали, Десногорске. В Сарове обстановка усугубляется еще и вспышкой заболевания в расположенном рядом Дивеевском монастыре», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что семь сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Сарове заразились коронавирусом.

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