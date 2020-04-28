Число заражений коронавирусом в Германии увеличилось до 156 тысяч

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В Германии за последние сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 1 144, свидетельствуют данные Института имени Роберта Кохаа.

Таким образом, общее число заболевших возросло до 156 337 человек.

Также, согласно последним подсчетам, за сутки жертвами вируса стали 163 пациента, всего — 5 913 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент, в мире число зараженных превысило 3 млн человек, а количество летальных случаев 210 тыс.

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