Свыше 25 тыс. человек в Москве ежедневно проходят тест на COVID-19

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В столице более 25 тысяч человек каждый день сдают тесты на коронавирус, что является самым высоким показателем по России, передает сайт мэра Москвы.

Как стало известно, в городе на 100 тыс. человек ежедневно приходится более 3,8 тыс. исследований.

«По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди регионов России», — указано в сообщении.

Как уточняется, анализы на коронавирусную инфекцию проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Их в том числе сдают люди с признаками ОРВИ, пациенты с пневмонией, а также те, кто живет совместно с человеком, у которого подтвержден COVID-19.

«Начиная с этой недели тесты сдают все пациенты неинфекционных больниц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется медицинским и социальным работникам, сотрудникам полиции и жилищно-коммунальных служб, поскольку они в связи с родом своей деятельности контактируют с большим количеством людей.

По последним данным, в Москве подтверждено свыше 45 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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