Число зараженных COVID-19 в Мексике превысило 15,5 тысяч

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В Мексике число новых случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 15,5 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора эпидемиологии Минздрава страны Хосе Луис Аломию.

По его словам, в Мексике новых случаев инфицирования снова было зафиксировано менее тысячи за сутки.

«Когда большинство из подозрительных случаев подтвердится, кривая эпидемиологической нагрузки останется возрастающей, нет данных, говорящих о снижении интенсивности эпидемии», — добавил директор Аломиа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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