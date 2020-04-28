Число зараженных COVID-19 в Мексике превысило 15,5 тысяч
В Мексике число новых случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 15,5 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора эпидемиологии Минздрава страны Хосе Луис Аломию.
По его словам, в Мексике новых случаев инфицирования снова было зафиксировано менее тысячи за сутки.
«Когда большинство из подозрительных случаев подтвердится, кривая эпидемиологической нагрузки останется возрастающей, нет данных, говорящих о снижении интенсивности эпидемии», — добавил директор Аломиа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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