В КНР зафиксировали шесть новых случаев заражения COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки в Китае зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает сайт Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Согласно информации госкомитета, три случая инфицирования были завезены из других стран.
В общем число случаев заражения COVID-19 в КНР возросло до 82 836. При этом 77 555 человек излечились, а 4633 пациента умерли.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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