Билл Гейтс рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни

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Американский бизнесмен, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что из-за ситуации с коронавирусом нового типамир сможет вернуться к нормальной жизни примерно через один-два года. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

По его мнению, этого не случится раньше данного срока.

Миллиардер заявил, что для возвращения мира к такому состоянию, нужны чрезвычайно эффективные методы лечения или вакцина.

Гейтс отметил, что при помощи «систем тестирования и отслеживания» страны будут способны быстро находить области заражения и «контролировать их», однако люди не смогут вернуться к совершенно нормальной жизни, поскольку они будут сильно обеспокоены возможностью заболеть COVID-19 и резко поменяют собственный образ жизни.

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