В Израиле число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 15 555

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Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло 15 555. Об этом сообщает издание The Times of Israel, ссылаясь на Минздрав страны.

По данным ведомства, за минувшие сутки было зафиксировано 112 новых зараженных.

В общем жертвами COVID-19 в Израиле стали 204 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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