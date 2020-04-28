В Израиле число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 15 555
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло 15 555. Об этом сообщает издание The Times of Israel, ссылаясь на Минздрав страны.
По данным ведомства, за минувшие сутки было зафиксировано 112 новых зараженных.
В общем жертвами COVID-19 в Израиле стали 204 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Израиль разрешит внутренний туризм
— Британия зафиксировала минимальное с марта число смертей от коронавируса
— В Италии за сутки заразилось наименьшее с 10 марта число человек