Землетрясение магнитудой 4,1 случилось у Командорских островов

В Тихом океане у Командорских островов зарегистрировано землетрясение, передает РИА «Новости», ссылаясь на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Как сообщается, эпицентр был в Тихом океане на глубине порядка 34 км в 96 км западнее села Никольское Алеутского района (остров Беринга, Командорские острова) и в 160 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатск, который находится на восточном побережье Камчатки.

По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах, расположенных в регионе, землетрясение не ощущалось.