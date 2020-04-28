Трамп: ситуация с коронавирусом в США улучшается

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране улучшается. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все части США находятся «либо в хорошей форме, либо же там дела идут лучше в том, что касается коронавируса».

Американский лидер отметил, что число случаев инфицирования в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Новом Орлеане уменьшается, а в других кризисных точках страны, где наблюдается вспышка COVID-19, количество заражений стабилизировалось.

Ранее стало известно, что в США коронавирусом нового типа с начала эпидемии заразились больше миллиона человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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