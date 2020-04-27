В США число заражений коронавирусом превысило миллион
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В США коронавирусом с начала эпидемии заразились больше миллиона человек, следует из данных счетчика Worldometers.
Сообщается, что в стране скончались 56 тыс., выздоровели 137 тыс. пациентов.
США находятся на первом месте в мире по числу смертей и заражений.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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